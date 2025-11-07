「松本哲也という嬉しい名前」“山の神”も反応した日本ハムの2026年コーチングスタッフ　「これは守備が強くなる」

日本ハムの野手コーチに就任した松本哲也氏は栗山英樹CBOと握手(C)産経新聞社

日本ハムは11月7日、2026年のコーチングスタッフが決まったと発表した。今季巨人で外野守備兼走塁コーチを務めた松本哲也氏が1軍野手コーチに就任する。背番号は「79」となった。

5日に日本ハムへの入閣が決まっていた松本氏は、2006年育成ドラフト3巡目で巨人に入団。翌年2月に支配下選手登録されると、3年目の09年にブレークして新人王と育成出身初のゴールデングラブ賞を獲得した。

てんびん打法でも注目を浴び、俊足を生かした守備範囲の広さ、ガッツあふれるプレースタイルで10年にはオールスターにも初出場した。17年限りで現役引退後も巨人に在籍。1、2軍の外野守備走塁コーチや女子チームのコーチを務め、今オフに退任していた。