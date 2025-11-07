青井実キャスター、“大照れ”で第1子誕生を生報告 妻・相内優香アナに「本当に感謝しております」
元NHKアナウンサーで現在フリーで活動する青井実氏（44）が7日、メインキャスターを務めるフジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）に生出演。妻でテレビ東京の相内優香アナウンサー（39）との間に第1子女児が誕生したことを報告した。
【写真】満面の笑み！昨年3月に新キャスターとして宮司愛海アナらと笑顔を見せた青井実氏
番組冒頭に三宅正治アナウンサーから「青井さん、皆さんにお伝えしないといけない、うれしいお知らせがあるんじゃないですか？」と話題を振られると、恐縮しつつも「無事に子どもが生まれたということで、ありがとうございます」と報告。祝福に照れながらも「妻に本当に感謝しております」と伝えた。
同日、相内アナは、インスタグラムを通じて「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」「高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と報告していた。
