プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場して12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われる興行「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の記者会見が7日、都内で開かれた。

前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者で、スーパーバンタム級でWBA＆WBC＆WBO1位、IBF3位の中谷潤人（27＝M・T）は20戦全勝18KOのWBC9位セバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）と転級初戦となるノンタイトル10回戦を行う。井上と中谷が同じ興行のリングに上がるのは初めて。両者は来年5月に東京ドームでの激突が計画されており、サウジ興行が“前哨戦”となる。

中谷は転向初戦で強敵を迎えることについて「無敗でパンチ力のある選手なので、凄く集中した戦いになると思う。自分自身、転級して初戦なので凄く気が引き締まっている」と心境を口にした。階級を上げたことで「多少筋力というのは増えた部分がある」とし、「そこを12月27日に発揮できるかというところは自分自身楽しみでもある。調整しながら成長を実感していきたい。スーパーバンタム級でも良いパフォーマンスができるところをお見せしたいと思っているので、自分のパンチを過信せずにしっかりと試合をコントロールしていきたい」と抱負を述べた。

井上とのビッグマッチについて問われると「12月27日に大切な試合が待っているので、そこで良いパフォーマンスをすることに全集中してます。これまで一戦一戦戦ってきたのでこれからも変わらず、その延長線上にビッグファイトが待っていると思っている。1つ1つテーマを組んで成長していきたい」とコメント。井上の隣でやや堅い表情だったと指摘されると「比較的普段どおりだったと思ってます」と苦笑いし、井上が同席した中谷と「裏では楽しく話してます」と明かしたことについて問われると、「僕、プライベートジムをつくったので、その話をちょっとしてました」と説明した。

当日の対戦カードは以下のとおり。

▽井上尚弥（大橋）―アラン・ピカソ（メキシコ）

▽中谷潤人（M・T）―セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）

▽寺地拳四朗（BMB）―ウィリバリド・ガルシア（メキシコ）

▽今永虎雅（大橋）―アルマンド・マルティネス（キューバ）

▽堤麗斗（志成）―レオバルド・キンタナ（メキシコ）

▽堤駿斗（志成）―ジェームズ・ディケンズ（英国）

興行のもようはNTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（レミノ）」で国内独占生配信される。「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」（税込4950円）で視聴可能。