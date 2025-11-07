元衆議院議員の金子恵美氏が７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、高市早苗総理が国会答弁に向けて午前３時に公邸入りしたというニュースに、高市総理以上に、官僚の働き方について心配した。

番組では、高市総理が午前３時に公邸入りし、国会答弁に備え勉強会を行ったというニュースを報じた。

金子氏は「そもそも就任すぐの会見でも、『働いて働いて』とご自身のこととか、仲間の議員にも『馬車馬のように』と言った時に、それを国民に強いられたら困るという声もあって、働き方改革に逆行するとも言われたが、別に国民に強いているわけではないというのが前提」と前置き。

そして「ご本人にしたら、質問に対し、丁寧に正しく内閣の方針に則ったものを用意したい、丁寧に答えたいとの思いの表れ。ペーパーは官僚の方が書くが、それに対して自分とすりあわせをして臨むのに３時間必要だったのかな。真面目な高市さんらしいところもあり」と、高市氏の真面目さの表れだとした。

一方で「ただ、官僚の皆さんも、国会開会中ってこんな感じでこれまでも働いていて。この方が問題。なぜかというと質問通告が遅いとか、野党の方々がそれを延ばすことをやって結果残らないといけない。霞が関に残っているという、この働き方改革は本当にしないといけない」と指摘していた。