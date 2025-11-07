タイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、一緒に来日した母親が帰国する際、赤ちゃんを連れて少女に会いに来て「あなたの弟だから」「赤ちゃんと帰るから」と告げたとみられることが分かりました。少女は「私が働かなければ家族が暮らしていけないと思った」と話しているということです。

【写真を見る】タイ国籍の少女（12）「私が働かなければ家族が暮らせない」母親が帰国の際、赤ちゃん連れて面会「あなたの弟だから」「赤ちゃんと帰るから」 マッサージ店で“違法接客”

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせたとして逮捕されたものです。

少女は今年6月に母親と共に来日。母親は少女を店に紹介し、およそ2週間後に帰国しましたが、帰国前、赤ちゃんを連れて少女に会いに来て「あなたの弟だから」「赤ちゃんと帰るから」と告げたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。

少女は警視庁に対し、「私が働かなければ家族が暮らしていけないと思った」と話しているということで、その後も男性に性的なサービスをさせられていたということです。

少女はまた、「母親もシンガポール・台湾などに性的サービスの出稼ぎに出ていて、ほとんど一緒に暮らしたことがない」とも話していますが、タイ警察によると母親は現在、台湾で働いているということです。

タイのメディアは、母親が再婚相手と「家族の借金を返すため、少女を日本のマッサージ店で働かせよう」と話していたと伝えていて、警視庁は母親と店を繋いだブローカーがいるとみて調べています。