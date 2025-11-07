通算６９６本塁打のヤンキースの伝説ＯＢアレックス・ロドリゲス氏（５０）が６日（日本時間７日）、アーロン・ブーン監督（５２）に再反論した。

「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めるＡロッド氏は中継でたびたび古巣について厳しい意見を示してきた。だがオフになり言われっぱなしだったブーン監督が反撃。「アレックスは地区シリーズで敗退した後に本当にひどい状態だと言っていた。だがその３日前にはヤンキースのＷＳ優勝を予想していたんだ。矛盾していると感じるね」と皮肉った。

これに対しＡロッドは「ＵＳＡトゥデイスポーツ」のポッドキャスト番組で、「私の仕事は、視聴者に自分が感じていることを正確に伝えることだ。今回の件で、（ダッグアウトの）全ての情報を知っていることが本当に重要だとは思わない。なぜなら、実は私たち（ヤンキース）は１６年間タイトルを獲得しておらず、優勝に大きく近づいたこともなかったからだ。基本的に、私は世界中のファン、ヤンキースファンから聞こえてくるフラストレーションや怒りを表現しているだけだ。そして、もちろん、私は自分の発言に責任を持つ」と主張した。

続けてＡロッド氏はブーン監督に責任があるのではなく、チームを編成するブライアン・キャッシュマンＧＭにこそ責任があるとした。今季のロースターは野手陣では「左打ちの捕手が３人いてＤＨが５人。一塁手は入れ替えが激しい」とＡロッド氏は編成のアンバランスさを指摘した。また投手陣もブルペン層の薄さが敗因となった。

来季が９年目のブーン監督がＡロッド氏を納得させるには理想的なロースターを組みＶ奪還を果たすしかなさそうだ。