´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¸µÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡É¶á¶·¼Ì¿¿¤ËÊì¹ñ¤âÃíÌÜ¡ÚPHOTO¡Û
ËãÌôÁûÆ°¸å¤Ë´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤¿¸µ¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤ÇJYJ¤Î²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Á¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¡ÈÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¡É¤Î¶á¶·
11·î6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥óÆüËÜ1st¼Ì¿¿½¸¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¸ø³« ÀèÆü¸ø³«¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÆÏ¤±¡£²Æì¤ÎÌë¤¬»÷¹ç¤¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Ï¡¢²Æì¤ÎÌë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ä¡¢Çò¤¤È¾Âµ¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç³¹¤òÊâ¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£È¾Âµ¤«¤é¤Î¤¾¤¯º¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¶âÈ±»Ñ¤È¡¢Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¶á¶·¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¤Ï2019Ç¯¡¢³ÐÀÃºÞ¡Ê¥Ò¥í¥Ý¥ó¡Ë»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò10¥«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÍÆµ¿¤òÁ´ÌÌÈÝÇ§¤·¡¢¡ÖÌôÊª¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÅ±²ó¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Äóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£1¿³¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÁûÆ°¡É¤Ç¤Î¤ß¶á¶·¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¡£2004Ç¯¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¡¢¥¸¥å¥ó¥¹¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤È¤È¤â¤ËJYJ¤ò·ëÀ®¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡Ù¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯7·î¡¢ËãÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò10¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£