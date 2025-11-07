¥Ê¥¦¥ëÎ¹¹Ô¼Ô¡Ö¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¢ªÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤¬°ÛÎã¤ÎÎ¨Ä¾¡õ¿ÀÂÐ±þ¡¢Ë¬Ìä¤Ë¤Ï¡Ö³Ð¸ç»ý¤Ã¤Æ¡×
¥Ï¥ï¥¤¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¡¢¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¸ø¼°X¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄÁ¤·¤¤¹ñ¤ËÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É...¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¤¿¤¤¤È¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë2025Ç¯11·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹ñ¤ò°¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É...ÏÃÂê¤Î¥Ê¥¦¥ë¤Ë6Æü´Ö¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¿¤¤¤È¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¤¹ñ¤ËÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËèÆü²¿¤«¤·¤é¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¤À...¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡£52¥ö¹ñ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ºÆË¬¤·¤Ê¤¤¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¤³¤³¤¬°µÅÝÅª1°Ì¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¹ñ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤À¤·¡¢ÎÉ¤¤°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ØÁêÀ¡Ù¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¾Ð´é¤È°§»¢¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°§»¢¤·¤Æ¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â´ðËÜÅª¤ËÌµÉ½¾ð¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¶õµ¤´¶¡£¡ØÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤º¤Ã¤Èµï¤ë¤È¿´¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èºï¤é¤ì¤ë¡×¡£
¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿©¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤Û¤ÜÃæ²Ú¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¡Ø¥Ê¥¦¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤´ÈÓ¡Ù¤¬Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤Î°ì¤Ä¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤ë´¶³Ð¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¦¥ë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢¥Ê¥¦¥ë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¿¤¤¤È¤µ¤ó¡£
6Æü¤ÎÄ«9»þ¤Ë¥¥ê¥Ð¥¹¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ°Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¡Ø14»þ¤ËÊÑ¹¹¡Ù¤Ã¤ÆÆÍÁ³ÄÌÃÎ¡£¤Ç¡¢¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤é¤º¡¢Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ù¡£ÄÌÃÎ¤Ê¤·¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤âµºÜ¤Ê¤·¡×¡£
¶õ¹Á¤Ç¤Ï¿¶ÂØ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÌÊâ¤Ç1»þ´Ö¼å¡×¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹¬¤¤¡¢¶õ¹Á¼þ°Ï¤ÇÃµ¤·¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¥¥ê¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÍ½Äê¤¬ÂçÉý¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß¡Ö4?50Ëü¤ÏÈô¤ó¤À¡×¡£¡Ö¥Ê¥¦¥ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¡Ø¤½¤Î°ìÉô¡Ê12Ëü¡Ë¤ÇÎÉ¤¤¤«¤éÊä½þ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø»ä¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ç½ªÎ»¡£°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿¶ÂØÊØ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¼«Ê¬¤ÇÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Øº£µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¸å¤Ç¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¡¢µó¤²¶ç¤½¤ÎÊØ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¡£
¡Öº£¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8:30¡£º£Æü¤ÎÊØ¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¤¹¤éÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤â¤Ê¤¤¡£¶õ¤Ï²÷À²¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥Ê¥¦¥ë¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ÎX¤Ï7Æü¡¢¡Ú¤ªÏÍ¤Ó¡Û¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¹ñ±Ä¥Ê¥¦¥ë¹Ò¶õ¤ÎÃÙ±ä¤ÇÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤ËÂç¤¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢ÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÅö³º¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¿¥Ö¥Ê¸µ¹ñ²ñµÄÄ¹¡¢¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¡Ê¸½ ÆüËÜ¥Ê¥¦¥ë¶¨²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡¢¥Ê¥¦¥ë³¤±¿¸ø¼ÒÁí»ÙÇÛ¿Í¡Ë¤òµÞ¹Ô¤µ¤»¡¢¹Ò¶õ¾ðÊó¶¦Í¡¢¥Ê¥¦¥ëÎÁÍýÄó¶¡¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤¤¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤«¤¬°ìÈÌ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎËÍ¤Ë¡¢¥Ê¥¦¥ë´Ñ¸÷¶É¤µ¤ó¤¬ÍÍ¡¹¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ê¥¦¥ë³¤±¿¸ø¼ÒÁí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Î¤Á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¥Ê¥¦¥ë´Ñ¸÷¶É¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¿ÀÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥Ê¥¦¥ë¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤¬¡¢¥Ê¥¦¥ë¹Ò¶õ¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡¡º£¤À¤ËºòÆü¤«¤é1ÄÌ¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ºÅÂ¥¥á¡¼¥ëÁ÷¤Ã¤Æ¤â²»º»ÂÁ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡ª¾Ð¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢7Æü14»þ30Ê¬º¢¡¢¤¿¤¤¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÌÀÆü¤ÎÈô¹Ôµ¡¤âÈô¤Ð¤Ê¤½¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç»¶Êâ¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£¢¨º£¤À¤Ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤·¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ê¥¦¥ëÂÚºß¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯ÍÍ»Ò¤À¡£