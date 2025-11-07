¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Û¾®³ØÀ¸¥¸¥å¥Ë¥¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤ÏºæÃæ±û¡ª¡Ä´ØÀ¾¥¥Ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÂç²ñ
¡þ¡ÖÂè£±£´²ó´ØÀ¾¥¥Ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÂç²ñ¡×¡Ê£±£±·î£³Æü¡¦µ×Êõ»ûÎÐÃÏ¹Å¼°Ìîµå¾ì¡Ë ¢¡¾®³ØÀ¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¡ºæÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º£µ¡Ý£²¼¢²ìÂçÄÅ¡¦¥Ê¥¬¥»¡¦Ëç²¬¡¦ÂçºåÈ¬Èø¹çÆ±¥Ü¡¼¥¤¥º
¡¡ÄºÅÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºæÃæ±û¥Ê¥¤¥ó¤Ï´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÀè¤ËÀ°Îó¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÎé¤â½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¶î¤±¡¢Éñ¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼¨¤·¤¿ÌÚ»û¼ç¾¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿´î¤Ó¤ò¡¢Ãç´Ö¤È°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£½é²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¿Èôµå¤òÃæ·ø¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°£³¥é¥ó¡£¼«¿È£¶ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥é¡¼¤«¤Ê¡©¡¡¤Ç¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¡ÖÀ©µå¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È£³²ó£²¡¿£³¤ò£°Éõ¡££²ÈÖ¼ê¤ÎÌÚÅÄ¤Ï£µ²ó¤Ë£²¼ºÅÀ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÎË§²ì¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î£±¿Í¤À¡£½é²ó¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤«¤éÆó¡¢»°Åð¤ò·è¤á¡¢£³²ó¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤«¤é£³¤ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¡£Í×¤òÃ´¤¦¼éÈ÷¤Ç¤â·Ú²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤¿¾®³Ø£³Ç¯À¸¤Ï¡Ö¸å¤í¤Ë¤½¤é¤µ¤ºÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½£´Ç¯À¸¤¬£±£´¿Í¤Ç¡¢Á´³ØÇ¯¤Ç¤Ï£¶£°¿Í¶á¤¤ÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬¹â¤¤¶¥ÁèÎ¨¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ËÁ´¹ñ½éÀ©ÇÆ¤·¡¢Äã³ØÇ¯¸ÂÄê¤Ç¤Ï´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÚ»û¡£¿¤Ó¤æ¤¯ÎÏ¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£