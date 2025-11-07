¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7 ¡ÊSA22C¡Ë Ãæ´ü·¿ ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Û¥¤ー¥ë¡É¡×¤Î´°À®¸«ËÜ¤ò¸ø³«
¡Ú¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7 ¡ÊSA22C¡Ë Ãæ´ü·¿ ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Û¥¤ー¥ë¡É¡Û 2026Ç¯2·î4Æü¤´¤í È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,180±ß
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7 ¡ÊSA22C¡Ë Ãæ´ü·¿ ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Û¥¤ー¥ë¡É¡×¤Î´°À®ÉÊ¸«ËÜ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î4Æü¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-7¡×¤ÎÃæ´ü·¿¤Ë5ËÜ¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤È¸å´ü·¿ÍÑ¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò1/24¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Î®Îï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥¤¥¨¥íー¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¤äÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥Û¥¤ー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áë¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±¥·ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
