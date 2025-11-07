9Æü³«ºÅ¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¸þ¤±¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¥é¥ó¥Êー¤ËÇÛ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÉõÆþ
Ìó200¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ºî¶È¤Ë»²²Ã¡¡¥·¥²¥Èー¥¢¥êー¥Ê²¬»³
¡¡9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¥é¥ó¥Êー¤ËÇÛ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ëºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Î¥·¥²¥Èー¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤Çºî¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÌó200¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç²ñÁ°Æü¤Î8Æü¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ËÇÛ¤é¤ì¤ëÂç²ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ä²¬»³¤Î´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï―¡Ë
¡ÖËèÇ¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¡¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²¬»³¤ÎÎÉ¤µ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¿ÀÄ»³¶×Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂç²ñ¼«ÂÎÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Î¸Â¤ê¡×
¡¡2025Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¤ÎÂç²ñÅöÆü¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Î¥·¥²¥Èー¥¢¥êー¥Ê²¬»³¼þÊÕ¤ÇºÇÂç7»þ´Ö30Ê¬¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÄ®¸òº¹ÅÀ¤«¤é¿·Äá¸«¶¶À¾¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤ä¾ë²¼¸òº¹ÅÀ¤«¤é²¬»³±ØÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ê¤É¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Àþ¤Þ¤¿¤ÏÊÒÂ¦¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë1Ëü5000¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤Ë¤Ï1400¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£