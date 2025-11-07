¡Ô2»ù¥Þ¥Þ¤È¡È¼ó¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÃË¡É¤¬°é»ùÊü´þµ¿¤¤¡Õ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¥ã¥Ð¾î»þÂå¤Î¸µÆ±Î½¤¬ÌÀ¤«¤¹ËÌÅç¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È°Õ³°¤Ê¿ÍÊªÁü¡É¡ÖÃË¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
¡ÒÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Í¡¢ÀÖ¤µ¤ó¡Ó¨¡¨¡2024Ç¯1·î¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¿Æ¤ÏX¤Ë¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊì¿Æ¤ÏËÌÅç¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡£Æâ±ï¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëËÌÅçÍÚÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤È¤·7·î¡¢À¸¸å3¤«·î¤ÎÆýÍÄ»ù¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤é¤òÌó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò0ºÐ»ù¤é¤ò7»þ´ÖÃÖ¤µî¤ê¡ÓÃçÎÉ¤¯¥×¥ê¥¯¥é¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ëËÌÅçÉ×ºÊ¡¢¡É¤Ó¤Ã¤·¤êÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤ÇÌ¼¤òÊú¤¯¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤Û¤«
¡¡¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ÈÉ×¤Î"Ë½ÎÏÀ"¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤Î¤À¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ÂÊì¤È½»¤à¼Â²È¡£¤³¤³¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÍÚÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈà½÷¤È¤ÏÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÃË¤Ï¤³¤Î²È¤Ë¤Û¤È¤ó¤É"Æþ¤ê¿»¤ê"¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ö·ï¸å¡¢¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ØÃæÆü¿·Ê¹¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡ØÌ¼¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØ´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Ìë¤Î³¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ç¤â¿ï°ì¤Î´¿³Ú³¹¡¦±É¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¥ã¥Ð¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¿¥Á¤½¤³¤½¤³¤Î»Ò¤¬Ãæ¿´¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢Èæ³ÓÅª¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¯¤Æ"¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï"¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¡Ê±É¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡ÆþÅ¹»þ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï19ºÐ¡£Åö»þ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºßÀÒ¤Î»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±Î½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤â¡¢¡ÖÈà½÷¤Î°õ¾Ý¤«¤é¤³¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÍÊªÁü¡Ö¼ã¤¤¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡ÖÇ¯Îð¤Î¤ï¤ê¤ËÎ§µ·¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡£19ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤ÆÅ¹¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½µ¤Ë3¡Á4Æü°Ê¾å¤Ï½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»þµë¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·î30Ëü±ß°Ê¾å¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ã¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¥¦¥ï¥µ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼ç´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤«1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼¤áÊý¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤ÎSNS¤Ë¤âÅö»þ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¸µÆ±Î½¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤¢¤ë"ÊÑ²½"¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢ÃË¡ÊÍÚÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Îµ²±¤Ç¤Ïº£¤ÎÉ×¤ÏÅ¹¤ÎµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¿Í¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê»ö·ï¤Ï¡Ë°Õ³°¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¤ª¤¤¤ÆÇã¤¤Êª¤ä°û¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë°û¤ßÊâ¤¯»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹°÷¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¡©¡×
¡ÖÅö»þ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤ÏSNS¤âÁê¸ß¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¦¡¼¥í¥ó¥Ï¥¤¤È¤«¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¦Èà¤Î²£¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà»á¤Î¤Û¤¦¤Ï"ÍÛ¥¥ã"¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ç¤«¤¤À¼¤ÇÀ¶¿åæÆÂÀ¤µ¤ó¤Î²Î¤È¤«²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯²¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Èà½÷¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡¢Èà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÈà¤ÎÂ«Çû¤¬¤¤Ä¤¤¡Ù¡Ø¼»ÅÊ¿¼¤¤¡Ù¤È¤¿¤Þ¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥±¡¼¥¿¥¤¤È¤«¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤³¤ÎÅ¹°÷¤Ï¼èºàÃæ¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Î¥º§¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡µîÇ¯¤«¡¢¤ª¤È¤È¤·¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê±½¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡£ËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¤«¤Ç¡ØÊÌ¤ì¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃË¤ÎÊý¤¬¥à¥³Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÊÌ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÄ»ú¤¬¤Õ¤¿¤ê¤È¤â"ËÌÅç"¤Ê¤Î¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤¿¸å¤âÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Õ¤¿¤êÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤Ñ¤Ã¤¿¤ê¤ÈSNS¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¤Î¾ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡¥¨¥ê¥«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎX¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÍÚÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤½¤¦¤Ê¥×¥ê¥¯¥é¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢"¤Î¤í¤±ÏÃ"¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ë½ù¡¹¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë