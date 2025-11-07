¡ÔÆ±·Ï¿§¤ÇºÆ¤Ó¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¥³¡¼¥Ç¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÇÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡¡
¡¡2025Ç¯11·î4Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤Ê¤É¤òµÜÅÂ¤Ë¾·¤¤¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î¡ÖÃã²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ï¥ó¥ÔÁ´¿È»Ñ¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¥ê¥É¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö99000±ß¡×¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ °¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¶ßÉÕ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥é¡¼¤Î¾å¶ß¤È²¼¶ß¤ÎÀè¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ê¡¼¥Õ¡¦¥«¥é¡¼¡×¤ÇÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤Î¸÷Âô´¶¤¬Í¥²í¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¸ª¤«¤éÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤«¤éÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ëÇò¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ò¡¼¥ë¤â¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÓÀè¤ÎÇò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤òÂ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿§Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¿§Ì£¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¬Æ±·Ï¿§¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ë²«¤ß¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÁõ¤¤¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆóÁÈ¤ÎÊìÌ¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤ò"¥ê¥ó¥¯"¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ë¼«Á³¤ÊÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
