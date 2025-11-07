ÄÉÅé¡¡¸µÆî³¤¡¦¹À¥½Ç¸ù¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂÇÎ¨4³ä¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×ÈëÏÃ¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÌÔÎý½¬¤·¼ê¼ó¤ò¸Î¾ã¸å¤â½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤è¤êÄá²¬´ÆÆÄ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤Î»×¤¤¤â
¡ÖÆî³¤¤Î³ËÃÆÆ¬¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÄÌ»»ÅðÎÝ¿ôÎòÂå2°Ì¡¢¥·¡¼¥º¥óÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä¹À¥½Ç¸ù¤µ¤ó¤¬11·î2Æü¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¶¯¸ª¡¢½ÓÂ¡¢¶¯ÂÇ¤ÇÆî³¤¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¡¢¿ù±ºÃé¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤ÎÄá²¬°ì¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö»°°¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤ÏÄá²¬´ÆÆÄ¤ò¡Ö¿ÆÊ¬¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡ÖµÏ¿¤Î¤¿¤á¤ä¤Ê¤¤¡¢¿ÆÊ¬¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¡×¤ÈÃéÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Äá²¬ÇÉ¤ÎÈÖÆ¬¡£¡Ö»°°¿Í¡×¤ÏÄá²¬´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1961Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÄÌ»»596ÅðÎÝ¤Ï"À¤³¦¤ÎÊ¡ËÜË"¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¡£ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Ï82.9¡ó¤Ç¡¢Ê¡ËÜ»á¤Î78.1¡ó¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡Áö¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¹À¥¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÌ»»2157°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢À¸³¶ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï.282¡£³°Ìî¼éÈ÷¤âÌçÅÄÇî¸÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÆóÎÝ¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àõ¤¤³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÁö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥ê¡¼¥°»þÂå¤â´Þ¤á¡¢²áµî¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»ÂÇÎ¨¡Êµ¬ÄêÂÇÎ¨ÅþÃ£¼Ô¡Ë¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤¨¤âÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µÏ¿¤À¤¬¡¢¹À¥¤µ¤ó¤ÏÂÇÎ¨.366¤òµÏ¿¤·¤¿1964Ç¯¤Ë²Æ¾ì¤Î89»î¹ç¡ÊÅö»þ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó150»î¹ç¡Ë¤Þ¤Ç4³ä¤ò°Ý»ý¡£1989Ç¯¤Ë¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆüËÜºÇÄ¹µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹À¥¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢Æî³¤¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£´ÆÆÄÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¹Åç¸©¤ËÌá¤Ã¤ÆÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¾µå²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌ¾µå²ñ²ñÄ¹¤Î¶âÅÄÀµ°ì¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼èºà¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥Í¤ä¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ê¤éÃÇ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ê¤¡¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ä¡×¤È1964Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿4³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢Aµé10Ç¯Áª¼ê¡Ê¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦FA¸¢¡Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÌÔÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤ÏÎý½¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤¢¤ì¤Û¤ÉÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡¡Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢6·î¤ËÈøºê¹ÔÍº¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡Ê¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÎÝÂÇ¤Î¡Ë½Ö´Ö¤Ë¡¢ç§¾ä±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¹À¥¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿»þ¤ÏÂåÁö¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÖÂçºå¤«¤é¥¬¥¿¥¬¥¿Æ»¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤ÆµþÅÔ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄË¤ß»ß¤á¤Î½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬4³ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÁû¤°¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î72ÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¤Ç²Ô¤¤¤À¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°Ìî¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¥Ò¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÅýÇÉ¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤â12ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ¤ò35ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆÀÅÀ·÷¤ÎÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Ç»°ÎÝ¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥´¥í¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¤Þ¤Çµ¢¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡7·î2Æü¡Ê89»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡¢322ÂÇ¿ô129°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.401¤È4³ä¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇÎ¨¤ò¥¸¥ê¥¸¥êÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â8·î16Æü¡Ê115»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¤ËÂÇÎ¨.395¤Þ¤ÇÈÔ²ó¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.366¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Áû¤°¤«¤é4³ä¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Aµé10Ç¯Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤ò½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÃç¿Í¤¬Äá²¬°ì¿Í´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4³ä¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥ç¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¯¡¢¸Î¾ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤Ë¤Ï"¤¿¤é"¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌîµå¤À¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¬¥¨¥é¡¼¡¢µÕ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢4³ä¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æî³¤¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿Âçºåµå¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°Ìî¤Î¼ÇÀ¸¤Î¼êÆþ¤ì¤â¤è¤¯¤Æ¼é¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¾¯¤·½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¤ÏÅðÎÝÍÑ¤Ë»õ¤ÎÄ¹¤µ°ã¤¦2Â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½À¤é¤«¤¤¤¿¤á¤Ë»õ¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤µå¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÅðÎÝ²¦¤Ø¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ç¾¸¡£
