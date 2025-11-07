ÀÄÅç¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ãæ´Ö»î¸³»ÜÀß¡¢VRµ»½Ñ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¸å²¡¤·
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀÄÅç11·î7Æü¡Û¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¶¥Áè¤Î¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·ø¼Â¤Ê»º¶È´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ãæ´Ö»î¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡ËÊ¬Ìî¤Î¼Â¾Ú»î¸³»ÜÀß¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸¡¾ÚÇ½ÎÏ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à·²¡Ë¤Î³«È¯¡¢É¸½à²½¤Ç¤Î¼çÆ³ÅªÌò³ä¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤¬VRµ»½Ñ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¡Ö²ÃÂ®ÁõÃÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÜÀß¤Ë¤ÏÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬60¿ÍÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢15ËüÂæ¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¼ïÎà¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÀ½Â¤¤·¡¢Îß·×¼ýÆþ¤Ï930Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡»ÜÀß¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¹ñ²È²¾ÁÛ¸½¼Â¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÀÄÅç¡Ë¤Î¸·¾®Å·¡Ê¤²¤ó¡¦¤·¤ç¤¦¤Æ¤ó¡Ë¼çÇ¤¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ï»îºîÇ½ÎÏ¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À°¤Ã¤¿¸¡¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤â¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¸¦µæ³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀÇ½¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¸ß´¹À¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤Ë»ê¤ëÀß·×¾å¤Î·ç´Ù¤ò¿×Â®¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¾Íè6¡Á8¥«·îÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿Àß·×¸¡¾Ú¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï2¡Á3¥«·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²ÃÂ®¡×¸ú²Ì¤¬Ãæ¹ñ¤ÎVR´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ²þÎÉ¤Î¸úÎ¨¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¡¢¹ñºÝ¶¥Áè¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤Ï¸¡¾Ú¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢»º¶È¤Î¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡×¹îÉþ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼«¼çÅª¤Ê´ÉÍý¤ÈÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤Ï³Ø½¬¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à3D¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¥Ä¡¼¥ë¤ò³«È¯¡£¸·»á¤Ï¡¢»ÜÀß¤¬ÆÈ¼«¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ë´ð¤Å¤¡¢É¸½à¤ÎºöÄê¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¶ÈÌ³¸¡¾Ú¤Ë»ê¤ë°ìÏ¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ÅÅÀÊ¬Ìî¤ËÄó¶¡¤·¡¢¹ñ»º¥Ä¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¤òÃå¼Â¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÄÅç¤Î¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ãæ´Ö»î¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´°À®µ¡¤ä¼çÍ×ÉôÉÊ¤Î¹â¿®ÍêÀ¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ä²òÁüÅÙ¡¢ÃÙ±ä¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¹ñ²ÈÉ¸½à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñºÝÉ¸½à¤òºöÄê¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Êº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤¬»²²è¤·¤¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î12·ï¤ÎÉ¸½àºöÄê¤Ç¤Ï1·ï¤¬¹ñºÝÉ¸½à¡¢6·ï¤¬¹ñ²ÈÉ¸½à¡¢5·ï¤¬¶È³¦ÃÄÂÎÉ¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²¦³®¡Ë