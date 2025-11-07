¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Þ¥ó¥·¡¼¡õ¥Ù¥·¥¢¤¬»ÄÎ±·èÄê¡¡µåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ç°Õ¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤ÏµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¡£Íèµ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤¬1Ç¯1000Ëü¥É¥ë¡¢¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬1Ç¯365Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
35ºÐ¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2018Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éº£µ¨¤Ç8Ç¯ÌÜ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£29ºÐ¤Î¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Á¡¼¥à5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤68»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.02¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£½éÀï¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß6»î¹ç¤òÁ´¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É21À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£