7ÆüÃë¤¹¤®¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ç¸Å¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ºß¤âÇ³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å0»þÈ¾Á°¡¢Çð»ÔÁýÈø¤Ç¡Ö¥ä¡¼¥É¤Ç¸Å¥¿¥¤¥ä¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¹¤µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸Å¥¿¥¤¥ä¤äÊªÃÖ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ä¡¼¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÇÑºà¤ò¥É¥é¥à´Ì¤ÇÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É18Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£