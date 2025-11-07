¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤ß¤¯¤ê¤ó¡×¡¡¶¦±é½÷Í¥¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆó¿Í¤È¤âÌÜ¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¿·ÌÚ¡£¡ÖµÙ·ÆÃæ¤Î°ì¥³¥Þ¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤ß¤¯¤ê¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ï¡ª¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÌÜ¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡ªÈþ½÷2¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£