¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡ßHIPSHOP¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¡È¥»¥ëÊÔ¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡Ù¤¬¡¢HIPSHOP¤ÈºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü♡ÂÔË¾¤ÎÂè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡Ö¥»¥ëÊÔ¡×¤«¤é¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·12¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥ë¤ä¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡¢Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í2Â¹¸çÈÓ¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â®´¥À¡¦¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡ª¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª¡È¥»¥ëÊÔ¡É¤ÎÌ¾¥¥ã¥é¤¬Àª¤¾¤í¤¤
HIPSHOP¡ÖDRAGON BALL Z Series¡×Âè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¡È¥»¥ëÊÔ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´12¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¿ÍÂ¤¿Í´Ö16¹æ¡¦17¹æ¡¦18¹æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè°ì·ÁÂÖ¥»¥ë¤«¤é¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥ë¤Þ¤Ç¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¤µ¤é¤ËÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í2Â¹¸çÈÓ¡¢Ì¤Íè¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡¢Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í¥Ù¥¸ー¥¿¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÂç¿Í¥µ¥¤¥º³Æ2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤Ï³Æ2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¿Æ»Ò¥ê¥ó¥¯¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
aimerfeel ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡£ÀÖ¤È¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀ¤³¦♡
ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Èµ¡Ç½À
PACKAGE ALL LINE UP
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ーÉ¬¸«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ÅÍÍ¡£ÊÂ¤Ù¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£´À¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯È¯»¶¤·¡¢¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥ー¥×¡£¿½ÌÀ¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²÷Å¬Àß·×¤Ç¤¹¡£
M¡¦L¡¦LL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡¢¥¥Ã¥º¤Ï110¡¦130¤Î2¥µ¥¤¥º¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Æü¾ï¤Ë¡È¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë°¦¡É¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
©︎¥Ðー¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤â♡
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡Ù¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Âè4ÃÆ¸ÂÄê¤Î¡ÖSON GOHAN vs PERFECT CELL Version¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖCELL SAGA CHARACTERS Version¡×¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤ÏHIPSHOP¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡£È¯Çä¤Ï11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£