Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×Àµ¼°¤Ë½¢Ìò¡¡¡ÈÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡É½éºÎÍÑ¤Ç´ÏºÜµ¡¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²ÃÂ®²ÄÇ½¤Ë

Ãæ¹ñ¤Î3ÀÉÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤¬Àµ¼°¤Ë½¢Ìò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡·ú¡×¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÇºÇÂç¤Î¹ñ»º¶õÊì¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ´ÏºÜµ¡¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡×¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¤ËÆîÉô¤Î³¤Æî¾Ê¤Ç½¢Ìò¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ´ÏÆâ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ï6·î¤Ë¡¢¡Ö»³Åì¡×¤È¡ÖÎËÇ«¡×¤Î2ÀÉ¤Î¶õÊì¤òÆ±»þ¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢9·î¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¡ÖÊ¡·ú¡×¤Î»î¸³¹Ò¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¢Ìò¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½¢Ìò¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶õÊì3ÀÉ¤ò¾ï»þ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÅý°ì¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·³»öÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£