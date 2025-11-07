¡Ö¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¦¡¦¡¦¡×µð¿Í°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê7Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°éÀ®5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡£²Æì¾°³Ø¤Ç1Ç¯ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°¤ÎºÇ¸å¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤òÄã¤¯¤·¤ÆÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂ¤Ë¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢1µå1µå¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¹ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¸å¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤«¤é»ÑÀª¤òÄ¾¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÎÇ°Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÎý½¬¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¦¡¦¡¦¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î½©¡¢ÃÃ¤¨¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÃÎÇ°Áª¼ê¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2024Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£