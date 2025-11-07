¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼êÄÍ¼£Ãî¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼êÖº¼£ÃîÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ¶¦±é¤·¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
âÃ±ÉÅÄ¤ÏËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¢³¤¤¯¤ó¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¡¢ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é1ÈÖÎÉ¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼êÄÍ¼£Ãî¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼êÖº¼£ÃîÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ¶¦±é¤·¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
âÃ±ÉÅÄ¤ÏËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¢³¤¤¯¤ó¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¡¢ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é1ÈÖÎÉ¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£