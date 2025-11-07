JO1¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¡ÖBE CLASSIC¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡ØYouTube¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù½Ð±é
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤¬¡¢12Æü¸á¸å9»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØYouTube¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁ°¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¾Ð´é¡ª¥¥å¡¼¥È¤ÊÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡¡ØYouTube¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢11·î1Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤ÇYouTube¤Ç³«ºÅÃæ¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é²»³Ú¡¢¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËèÆü¸á¸å9»þ¤ËÆ±´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¸á¸å9»þ¤Ï¡¢LAPONE ENTERTAINMENT¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢JO1¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢É½¸½ÎÏ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëJO1¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤òÌ¥¤»¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBE CLASSIC¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆJO1¤¬Êü¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¡ÖBE CLASSIC¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤ä¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î30¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¡¢5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î²Ö²Ð¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤JO1¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁ°¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È¾Ð´é¡ª¥¥å¡¼¥È¤ÊÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡¡ØYouTube¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢11·î1Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤ÇYouTube¤Ç³«ºÅÃæ¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é²»³Ú¡¢¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËèÆü¸á¸å9»þ¤ËÆ±´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¸á¸å9»þ¤Ï¡¢LAPONE ENTERTAINMENT¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢JO1¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBE CLASSIC¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤ä¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î30¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¡¢5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î²Ö²Ð¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤JO1¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£