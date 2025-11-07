¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Û¼¢²ìÂçÄÅ¡¦¥Ê¥¬¥»¡¦Ëç²¬¡¦ÂçºåÈ¬Èø¹çÆ±¤¬¥Ï¥ó¥Ç¹îÉþ¤Î½àÍ¥¾¡¡Ä´ØÀ¾¥¥Ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÂç²ñ
¡þ¡ÖÂè£±£´²ó´ØÀ¾¥¥Ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÂç²ñ¡×¡Ê£±£±·î£³Æü¡¦µ×Êõ»ûÎÐÃÏ¹Å¼°Ìîµå¾ì¡Ë ¢¡¾®³ØÀ¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¡ºæÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º£µ¡Ý£²¼¢²ìÂçÄÅ¡¦¥Ê¥¬¥»¡¦Ëç²¬¡¦ÂçºåÈ¬Èø¹çÆ±¥Ü¡¼¥¤¥º
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¢²ìÂçÄÅ¡¦¥Ê¥¬¥»¡¦Ëç²¬¡¦ÂçºåÈ¬Èø¹çÆ±¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç£´²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª£µ²ó¤Ëµè¸ý¡Ê¤ª¤¤¤°¤Á¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤«¤éÆóÅð¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÂåÂÇ¡¦ßÀÅÄ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£±ÅÀÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂåÁö¡¦ËÙ¹¾¤Î£²ÅðÎÝ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀÌÜ¡£¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏÍýÅª¤Ë¤âÎ¥¤ì¤¿£´¥Á¡¼¥à¤Î¹çÆ±¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½àÍ¥¾¡¤ÏÎ©ÇÉ¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£ÂÀ¼ç¾¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ËÉ½¾´¼°¸å¤â¾Ð´é¤òÁ´¤¯¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌîµå¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃç´Ö¤ÎÏÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¤À¡£