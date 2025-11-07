ATSUSHI¡¡20Ç¯¤ËEXILE¤òÂ´¶È¤âÉü³è¤Î¥ï¥±¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ìä¼«Åú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡EXILE¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÅÙ¤ÏÂ´¶È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éüµ¢¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëTAKAHIRO¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Öºî»ì¤â¤ª¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ATSUSHI¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ATSUSHI¤Ï20Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤Á¤ç¤¦¤É40ºÐ¤Î»þ¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¹¤ë¤ÈTAKAHIRO¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ËATSUSHI¤µ¤ó¡¢1¶Ê¥Ð¥é¡¼¥É°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇATSUSHI¤Ï¡Ö¤Þ¤¢Èà¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌóÂ«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇËÍ¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖÌóÂ« ¡Ápromises¡Á¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¶Ê¤òÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¸ÂÄê»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼«Ìä¼«Åú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈATSUSHI¡£
¡¡·ë¶É¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤·¤ÆÌá¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢º£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡¡