¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç½éÀïÆÍÇË¡¡¸Í¾åÈ»Êå¤Ï½éÀï¤Ç³Ê¾åÁê¼ê¤ËÎÏ¸«¤»¤ë¤â2²óÀïÇÔÂà¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ó
¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È(4Æü¡Á9Æü¡¢¥É¥¤¥Ä)
Âîµå¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï6Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤È¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾¾ÅçÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì)¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó(Æ±15°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤«¤éÎÏ¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤Ï¾¾ÅçÁª¼ê¤Ø¡£¼è¤ì¤Ð¾¡Íø¤ÎÂè3¥²¡¼¥à¤Ï1ÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤º11-4¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í¾åÁª¼ê(Æ±19°Ì)¤Ï1²óÀïÆ±¥é¥ó¥¯8°Ì¤È³Ê¾å¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥É¥¥¥ÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²óÀï¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ê¥ó¥ÉÁª¼ê(Æ±21°Ì)¤Ë2¥²¡¼¥àÀè¼è¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÇ´¤ê¤Î¹¶·â¤Ç»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ø¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï3Ï¢¼è¤µ¤ì9-11¤ÇÍî¤È¤·»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüËÜÀªÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È·ë²Ì¡Û
¢¦1²óÀï
¡ûÄ¥ËÜÃÒÏÂ 3-0 ¥°¥í¡¼¥È(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)
(11-6/11¡¼7/11¡¼6)
¡û¸Í¾åÈ»Êå 3-0 ¥É¥¥¥À(¥É¥¤¥Ä)
(11-4/11-9/11-9)
¡ü¼ÄÄÍÂçÅÐ 2-3 ÎÓ繇¼ô(ÂæÏÑ)
(11-8/4-11/6-11/11-9/9-11)
¡û¾¾Åçµ±¶õ 3-0 ¥¢¥ó ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó(´Ú¹ñ)
(11-5/11-7/11-4)
(8-11/5-11/11-5/12-10/9-11)