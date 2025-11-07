¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛNHKÇÕ1ÆüÌÜ¡¡Ä¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»Î¥Ú¥¢¤¬¥·¥ç¡¼¥È4°Ì¡¡¼«¸ÊºÇ¹â¤ò5ÅÀ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë¸«»ö¤Ê³ê¤ê
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈNHKÇÕ 1ÆüÌÜ(7Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÄ¹²¬Í®ÆàÁª¼ê¤È¿¹¸ýÀ¡»ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÆüËÜÂç²ñ(NHKÇÕ)¤Î¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¸ÊºÇ¹âÅÀ¤ò5ÅÀ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë¸«»ö¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤òÆ´¤ì¤È¸ì¤ë¡¢Ä¹²¬¡¦¿¹¸ý¥Ú¥¢¡£½øÈ×¤«¤é¡¢Ä¹²¬Áª¼ê¤òÅê¤²¾å¤²¤ë¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¡¢¥ê¥ó¥¯¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÈäÏª¡£Ä¹²¬Áª¼ê¤ò¶õÃæ¤ËÅê¤²¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥í¡¼¥È¥ê¥×¥ë¥µ¥ë¥³¥¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥ß¥¹¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤¿Ä¹²¬¡¦¿¹¸ý¥Ú¥¢¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢2¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È66.27ÅÀ¤ò5ÅÀ°Ê¾å¹¹¿·¤¹¤ë71.52¡Êµ»½ÑÅÀ¡§39.94¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ¡§31.58¡Ë¡£4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢Íâ8Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£