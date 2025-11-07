¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶µÞÁý Á°½µ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë 25ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë
¡¡µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¤Ï14.9¿Í¤Ç¡¢11½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û25ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢1¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê14.9¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤Ï6.29¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤Ï11½µÏ¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢25¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë10¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬µÜ¾ë¸©¤Î28.58¿Í¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤Î28.47¿Í¡¢ºë¶Ì¸©¤Î27.91¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¦¤¬¤¤¤ä¼êÀö¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë