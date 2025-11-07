µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¼áÊü¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÅöÆü¤Ë±äÄ¹Í×ÀÁ
¡ÖÀ¯¶µÌþÃåµ¿ÏÇ¡×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì»þÅª¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤Î´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÂÐ¤·¹´Â«¼¹¹ÔÄä»ß´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´Ú¹ñ¡Û±Ô¤¤¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ
11·î7Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÄá»ÒÂ¦¤ÏÆ±Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ·º»ö¹çµÄ27Éô¡Ê¥¦¡¦¥¤¥ó¥½¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ë¡¢¹´Â«¼¹¹ÔÄä»ß´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¹´Â«¼¹¹ÔÄä»ß¤È¤Ï¡¢½ÅÉÂ¡¢½Ð»º¡¢²ÈÂ²¤ÎÁòµ·»²Îó¤Ê¤É¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¶ÛµÞ¤Ë¼áÊü¤¹¤Ù¤»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¿ÈÊÁ¤ò²òÊü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÝ¼á¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÊÝ¾Ú¶â¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï11·î1Æü¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¹´Â«¼¹¹ÔÄä»ß¤Î¿½ÀÁ½ñ¤òºÛÈ½Éô¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£´ã²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¿½ÀÁÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÛÈ½Éô¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¹´Â«¼¹¹Ô¤Ï11·î7Æü16»þ¤Þ¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼áÊü´ü¸ÂÅöÆü¤Ë±äÄ¹¿½ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·Á¤À¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï2022Ç¯1·î¡¢¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û¸µÅý°ì¶µ²ñÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ËÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯ÉÜ¤ÎÅý°ì¶µ²ñ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢À¯¼£»ñ¶â1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢10·î10Æü¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¡¢¢¤2022Ç¯4·î¡Á7·î¡¢Åý°ì¶µ²ñÃÄÂÎ»ñ¶â1²¯4400Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1500Ëü±ß¡Ë¤ò¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×½êÂ°µÄ°÷¤é¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¸å±ç¤·¤¿µ¿¤¤¡¢¢¤¥´¥ó¥¸¥óË¡»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Ë¹âµé¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥°¤òÅÏ¤·¡¢¶µ²ñ¤Î·ü°Æ»ö¹à¤ÎÀÁÂ÷¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¡¢¢¤¤³¤Î²áÄø¤ÇÅý°ì¶µ²ñ¤Î»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë