¡¡À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬6Æü¡¢»ÒÌò¤Î±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ê10¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤â¡Ö1ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤È¸ÍÅÄ¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡¡Éü³è2»þ´ÖSP¡Ù¤Ç¡È½é¶¦±é¡É¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡È½é¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù½Ð±é¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡õ±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï1ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤´°§»¢¤·¤¿¤È¤¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤à¤«¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¡ØÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤½¤ÎÌ´¤â¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¤³¤ó¤É¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤º¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ ÈÖÁÈ¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡£¤æ¤º¤Ê¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÀèÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ªÊÛ¸î»Î¤ÎÌ´¤â¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤É¤Á¤é¤â³ð¤¦¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¸ÍÅÄ¤Ï¡¢ÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»Ò¤ò¡¢±ÊÀ¥¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£
