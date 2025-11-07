ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢Â¹2¿Í¤È¸ª´ó¤»¾Ð´é¡¡½©¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òËþµÊ¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ÈÍÕÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê77¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºäËÜ¶å¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯43¡Ë¤È¤ÎÄ¹½÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÂçÅç²Ö»Ò¡Ê52¡Ë¡¢¼¡½÷¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉñºä¤æ¤»Ò¡Ê48¡Ë¡¢Â¹¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡×ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡õÂ¹2¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨5ËçÌÜ
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡¡Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¡»¶ºö¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤È´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌøÀ¸Çî¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥ì¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¹ÈÍÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¸¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿Â¹2¿Í¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Û¤Û¾Ð¤à¡È²ÈÂ²»þ´Ö¡É¤òËþµÊ¤·¤¿½©¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤Î½©¤Î¥×¥ÁÎ¹¹Ô¡¡³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ÈÍÕÉé¤±¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÀÖ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¹ÈÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹ÈÍÕ¤¬¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡£Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
