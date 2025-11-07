ÀÖÀ¾¿Î¡õ»³ÅÄ¹§Ç·¤Î¡È¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¡É¤¬Ä¶ÏÃÂê¡ª¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥é¡õÍÌ¾´ÆÆÄ¡È¶¥±é¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î¡Ê41¡Ë¤¬¡¢4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤Ï¡ÖÅê¹Æ¤·Ëº¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡Ê¤¸¤å¤¸¤å¤Ä¤«¤¤¤»¤ó¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¸Þ¾ò¸ç¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¡¢¤¿¤Ð¤³¤òÊÒ¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£ÎÙ¤Ë¤ÏµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê42¡Ë¤Î»Ñ¤â¼Ì¤µ¤ì¡¢¡È°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖNGTV¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNOGOOD TV HALLOWEEN FES 2025¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡È·ã»÷¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¡×¡Ö»äÆÀ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£