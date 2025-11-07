SHELLY¡¡°Ü½»Àè¤Ë¹ë½£¥Ñ¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³²òÀâ¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ë³¤³°¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¡Ê41¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£°Ü½»Àè¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È3¿Í¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²Æ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿SHELLY¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¢¹ñ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ë¶á¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ë³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â¹Ô¤¯¤ó¤À¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤âÉÕ¤±¤¿¤¤¡£±Ñ¸ì·÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤È¤«¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È2³ä°Â¤°¤é¤¤¡£ÆüËÜ¤è¤ê¤Á¤ç¤¤¹â¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·ÐÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡Ö¼«Á³¤¬À¨¤¤Ë¤«¤Ç¡¢À²¤ìÎ¨¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¸õ¤Ï¡ÖÇ¯´Ö259Æü¤°¤é¤¤¤¬À²¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÅß¤Î»þ´ü¤Ë¥¶¡¼¥Ã¤È±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¡È¤³¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¹ß¤é¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¾ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê³°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤«¤âÁ´ÉôÀÊ¤¬³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸ø±à¤È¤«¤â¡£³°¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÚºß·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈSHELLY¡£¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¼«ÂÎ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¡È²¼¸«¥Ñ¡¼¥¹¡É¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡ÊÊª·ï¤Î¡Ë¡ÈÆâ¸«¥Ñ¡¼¥¹¡É¤È¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£SHELLY¤¬¡Ö¡È²¼¸«¥Ñ¡¼¥¹¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È²¼¸«¥Ñ¡¼¥¹¡É¤Î¼¡¤¬¡È°Ü½»¥Ñ¡¼¥¹¡É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡×¡ÖÁá¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡È¤´¶á½ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Ñ¡¼¥¹¡É¤Ï¡©¡×¡Ö¡ÈÃó¼Ö¾ì·ÀÌó¥Ñ¡¼¥¹¡É¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢SHELLY¤Ï¡Ö²È¤â²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤¤ëÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²¾½»¤Þ¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂ¾¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡£·ÐÈñÌäÂê¤È¡×¤È¡¢¼«Á³¤È·ÐºÑ¾õ¶·¤òµó¤²¤¿SHELLY¡£¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ó¡¼¥Á¤âÀ¨¤¤åºÎï¤Ç¡¢»³¤âåºÎï¡£¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆâÎ¦¤âÀ¨¤¤åºÎï¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¾ò·ï¤¬°µÅÝÅª¤Ë¡£¥Ñ¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£