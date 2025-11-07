°Ý¿·Æ£ÅÄ»á¤Ë¡Ö¤â¤ä¤â¤ä´¶¡×¡¡¹ñÌ±´´»öÄ¹¡¢ÀÇ¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÀÇ¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤ä¤â¤ä´¶¤ò¡¢»ä¤â´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤ÎÀâÌÀ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸øÀßÂè1Èë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÈÌ³È¯Ãí¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÆüÍËÈÇ¤Ï¡¢Æ£ÅÄ»áÂ¦¤¬Èë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþ¤Ê¤É¤ÇÌó2ÀéËü±ß¤ò»Ù½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬Æ±Èë½ñ¤ËÇ¯720Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Ìó2ÀéËü±ß¤Î¤¦¤Á9³ä°Ê¾å¤Ï¸ø¶â¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤À¤È¤·¤¿¡£