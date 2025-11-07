People»ï¡Ö2025Ç¯ºÇ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ¡×¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡ª¡¡Æ±À°¦¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ½é¤Î¼õ¾Þ
¡¡ÊÆPeople»ï¤¬ËèÇ¯Áª½Ð¤¹¤ë¡ÖºÇ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ä¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤é¤¬µ±¤¤¤¿¤³¤Î¾Þ¤Î40¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó¡Ù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É2À¤¡Ù¤Î¸ø±éÃæ¤ËÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ø¥ê¥Á¥ã¡¼¥É2À¤¡Ù¤ò±é¤¸¤ë¤è¤ê¤â¶¸µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±À°¦¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î2025Ç¯¤Ë¡¢People»ï¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ¤Î²ÁÃÍ¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë½ÐÍè¤ë¿ÍÊª¤Ë¤³¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï¡¢7ºÐ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2020Ç¯¤ËNetflix¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ÇÄ¹ÃË¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù2Éôºî¤Ç¥Õ¥£¥¨¥í²¦»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¼ç±é¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥í¡¼¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ±À°¦¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖTHE SHAMELESS FUND¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢LGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÑ¡×¤Î°Õ¼±¤ò¼è¤ê½ü¤¯³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
