『天穂のサクナヒメ』の新作スマートフォン・PC向けゲーム『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』が事前登録開始
和風アクションRPGゲーム『天穂のサクナヒメ』の最新作『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』（iOS／Android／Windows（Steam））の事前登録がスタートした。
【写真】『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』公式生放送が本日配信予定
『天穂のサクナヒメ』は、「米は力だ！」をキャッチコピーに、爽快なコンボアクションと日本古来の米作りを深く再現したシミュレーション要素が融合したユニークな和風アクションRPG。『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』では、サクナヒメたちに突如出現した「謎の群島」の調査が勅命として下され、朧げな記憶を頼りに父を探す「ヒヌカヒメ」と出会う。
本日7日より、事前登録がApp Store・Google Playにて開始。また、Steamにてストアページの公開も順次予定している。さらに、事前登録の登録件数に応じて、サービス開始時に豪華アイテムをプレゼント。全員がもらえるゲーム内アイテムのほか、抽選で米や米菓、ご飯のお供が当たるチャンスも。詳細は本作公式サイトの「事前登録キャンペーン」から確認できるぞ。
また、7日20時から『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』第一回公式生放送もYouTubeの「TOHO animation」チャンネルで配信予定。サクナヒメ役・大空直美、ヒヌカヒメ役・Machico、ココロワヒメ役・衣川里佳が出演し、本作の最新情報が紹介される。
『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』は、iOS／Android／Windows（Steam）向けにリリース予定。基本無料（アイテム課金あり）。
