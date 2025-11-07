¥¹¥ë¥á¥¤¥«ËÜ½£¤Ç³Í¤ê¤¹¤®¤ÆËÌ³¤Æ»¶Øµù¤Ï¡ÖÉÔ¾òÍýÉÔ¸øÊ¿¡× ¹ñ²ñ¤ÇÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷¤¬ÅÜ¤ê¤Î¼ÁÌä
¡¡7Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷¤¬¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤¬³Í¤ì¤¹¤®¤Æµù³ÍÏÈ¤òÄ¶²á¤·¡¢¶Øµù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤ËµÍ¤á´ó¤ëÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷
¡¡ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¾®·¿¥¤¥«Äà¤êµù¶È¼Ô¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Îµù´ü¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËËÜ½£¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµù³Í²ÄÇ½ÎÌ¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÊáÄä»ßÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬º£¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÏÁá¤¯³Í¤ì¤ëÃÏ°è¤¬ÆÀ¤ò¤·¤Æµù´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃÏ°è¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ¸øÊ¿¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈËÌ³¤Æ»¤Îµù¶È¼Ô¤Ø¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤Þ¤ºº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®·¿¥¹¥ë¥á¥¤¥«Äà¤êµù¶È¤Îµù³ÍÎÌ¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÄ°®¤·¤Æ´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤³¤ì¤«¤é¼çµù´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µù¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Áà¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ¡´Û¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¤¿¤¤¤Ø¤óÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤Î¸¢¸Â¤ÇÆÃÎã¤È¤·¤Æµù¤òÇ§¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡ÖÈ¡´Û¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÍå±±¤Ï12·î¤«¤é¡¢º£²ó»ñ¸»¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î²¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¡£º£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÅúÊÛ¤ÎÃæ¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÃÎ»ö¸¢¸Â¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿å»ºÄ£¤Ë¤Ï¡¢Íè´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤³¤ÎÉÔ¾òÍýÉÔ¸øÊ¿¤ÊÀ©ÅÙ¡¢¤½¤â¤½¤âÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼ÁÌä¡£
¡¡ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤´»ØÅ¦¤´¤â¤Ã¤È¤â¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¾®·¿¥¹¥ë¥á¥¤¥«Äà¤êµù¶È¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¿ôÎÌ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ÇÛÊ¬¿ôÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤°èÊÌ¡¢´ü´ÖÊÌ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Îµù¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë