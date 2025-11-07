°æ»³¸ëÀ»¡ÖËÉ±Ò¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡¡°Ï¸ë¡¢5ÈÖ¾¡ÉéÀ©¤·½¢°Ì¼°
¡¡°Ï¸ë¤ÎÂè50´ü¸ëÀ»Àï¡Ê¿·Ê¹°Ï¸ëÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤òÀ©¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°æ»³ÍµÂÀ¸ëÀ»¡Ê36¡Ë¤Î½¢°Ì¼°¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼Õ¼¤Ç°æ»³¸ëÀ»¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸ëÀ»ËÉ±Ò¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°æ»³¸ëÀ»¤Ïº£´ü¡¢¼ÇÌî¸×´Ý½½ÃÊ¡Ê25¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò3¾¡2ÇÔ¤ÇÂà¤±¤¿¡£¸ëÀ»°Ì¤ÎÄÌ»»³ÍÆÀ¿ô¤ÏÃ±ÆÈºÇÂ¿¤Î11´ü¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï78¤ÇÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼°¤Ç¤Ï¿·Ê¹°Ï¸ëÏ¢ÌÁ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î¾®»Ô¾¼É×Åìµþ»Ù¼ÒÄ¹¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö°Ï¸ë³¦¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬Ãø¤·¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£