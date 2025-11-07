稲葉友、実写映画『ゴールデンカムイ』宇佐美時重役に決定ッ 「再現度が高い」「妖しさが完璧」と反響
野田サトルによる人気漫画『ゴールデンカムイ』を実写化した映画の第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、2026年3月13日に公開される。新たなキャストとして、第七師団随一の“ヤバイ”男、宇佐美時重役に俳優・稲葉友の起用が発表された。
【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初解禁映像
主演は前作に続き、山崎賢人（※崎＝たつさき）が務める。ほか、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へん夘）、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、玉木宏、舘ひろしらが出演。
舞台は明治末期の北海道。莫大なアイヌの埋蔵金をめぐる一攫千金ミステリーと、厳しい大自然を背景に、一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが展開される。
今回、稲葉は端正な容姿を持ちながらも、過剰な忠誠心と歪んだ嗜好をあわせ持つ宇佐美を怪演。「仮面ライダー」シリーズ、『HiGH&LOW』シリーズなどでもみせた身体能力を発揮し、網走監獄の激戦に挑んだ。
解禁されたキャラクタービジュアルでは、原作でも特徴的な頬のほくろを含む外見が再現されており、妖しさの漂う雰囲気が強調されている。
SNS上でも「宇佐美が“ちゃんと宇佐美”だ…！」「稲葉友、ここまで妖しさ出せるの強い。これは期待しかない」など、「再現度が高い」「妖しさが完璧」などと称賛の声が相次いだ。
「走るホクロ君、ついに実写で見られると思うと震える…」と、原作で印象深い“走るホクロ君”への期待や、鶴見中尉への忠誠をめぐる心理描写、アクション面への注目など、反響を呼んでいる。
