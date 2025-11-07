『ゴールデンカムイ』宇佐美時重のビジュアル話題 稲葉友の再現度！ホクロ君も健在「唇から配役のこだわりを感じる」
人気漫画『ゴールデンカムイ』の実写映画2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）の追加キャストが発表された。第七師団随一のヤバイ男・宇佐美時重役を稲葉友が担当し、ビジュアルが解禁されるとネット上で話題となっている。
【写真】姿が激変！『ゴールデンカムイ』宇佐美時重へ変身前・後の稲葉友
今作に欠かせない登場人物の一人である宇佐美時重役の稲葉友は、「仮面ライダー」シリーズ、『HiGH&LOW』シリーズなどの映画・ドラマ・舞台をはじめ、ラジオパーソナリティーとしても活躍。持ち前の端正な顔立ちを発揮しつつも、さわやかさは封印し、最大級の妖しさをはらんで、新境地とも言える宇佐美を怪演する。
「仮面ライダー」シリーズなどの戦隊シリーズで培った身体能力を活かし、今作では網走監獄の激戦に挑み、宇佐美の妖しくも耽美なキャラクタービジュアルが解禁。チャームポイントである両頬のホクロ君も健在で、原作でも話題となった“走るホクロ君”が、劇中でどのように生まれるのか…。鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ、第七師団随一の“ヤバイ”男、宇佐美がどのように埋蔵金争奪サバイバル・バトルに関わるのか、期待が高まる。
公開されたキャストやビジュアルにネット上では「だから前から言っているだろ！誰が本物を連れて来いと言った！大感謝なんだけど！」「これはもう宇佐美です 美青年です完璧です」「唇から配役のこだわりを感じる」「再現度高すぎ〜」「ゴールデンカムイの実写版のキャスティングはほんとに隙がない」などと絶賛している。
■稲葉友コメント
宇佐美時重役を演じさせていただきました、稲葉友です。ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました。壮大なスケールの作品ですが、細部までお楽しみいただけたら嬉しいです。
■制作陣コメント
個性豊かな第七師団ですが、いよいよ宇佐美が登場です。耽美な容姿、鶴見への忠誠、そしてスイッチが入った時の攻撃性の高さなど…際立つ個性とギャップは稲葉さんなら成立させてくれるのではと思いオファーに至りました。
そして、その期待は撮影を終えて確信に変わりました。稲葉さんのこれまでのイメージとは一味違った新たな側面を存分に発揮し、スクリーンの中で縦横無尽に暴れていただいています。頬に描かれているホクロ君がどのようにして生まれたかも見どころです。是非お楽しみにしてください！
【写真】姿が激変！『ゴールデンカムイ』宇佐美時重へ変身前・後の稲葉友
今作に欠かせない登場人物の一人である宇佐美時重役の稲葉友は、「仮面ライダー」シリーズ、『HiGH&LOW』シリーズなどの映画・ドラマ・舞台をはじめ、ラジオパーソナリティーとしても活躍。持ち前の端正な顔立ちを発揮しつつも、さわやかさは封印し、最大級の妖しさをはらんで、新境地とも言える宇佐美を怪演する。
公開されたキャストやビジュアルにネット上では「だから前から言っているだろ！誰が本物を連れて来いと言った！大感謝なんだけど！」「これはもう宇佐美です 美青年です完璧です」「唇から配役のこだわりを感じる」「再現度高すぎ〜」「ゴールデンカムイの実写版のキャスティングはほんとに隙がない」などと絶賛している。
■稲葉友コメント
宇佐美時重役を演じさせていただきました、稲葉友です。ゴールデンカムイの世界に飛び込ませていただけること、俳優としても原作のファンとしても心から嬉しく思います。同時に多くの人に愛されている宇佐美というキャラクターを演じるプレッシャーも強く感じましたが、心強いスタッフの皆様やすでに前作から体現しているキャストの皆様と共に作り演じることで宇佐美になることが出来ました。壮大なスケールの作品ですが、細部までお楽しみいただけたら嬉しいです。
■制作陣コメント
個性豊かな第七師団ですが、いよいよ宇佐美が登場です。耽美な容姿、鶴見への忠誠、そしてスイッチが入った時の攻撃性の高さなど…際立つ個性とギャップは稲葉さんなら成立させてくれるのではと思いオファーに至りました。
そして、その期待は撮影を終えて確信に変わりました。稲葉さんのこれまでのイメージとは一味違った新たな側面を存分に発揮し、スクリーンの中で縦横無尽に暴れていただいています。頬に描かれているホクロ君がどのようにして生まれたかも見どころです。是非お楽しみにしてください！