岩田剛典、黒髪にシンプルなスーツ、当たり障りのない私服がたまらない！ 映画『金髪』場面写真公開
岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が主演する映画『金髪』より、岩田が演じる中学校教師・市川の新場面写真4点が解禁された。
【写真】中学校教師の岩ちゃんがエモすぎる！
坂下雄一郎監督がオリジナル脚本も手がけた本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く。
教師役は本作が初という岩田が挑んだのは、爽やかで生徒に好かれる素敵な教師…かと思いきや、若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない“イタい”中学校教師・市川。“金髪デモ”を発案した市川の生徒・板緑役に白鳥玉季、市川の恋人・赤坂役に門脇麦。そのほか、山田真歩、田村健太郎、内田慈が脇を固める。
監督を務めるのは、常にシニカルな目線で人間の愚かさを笑いに昇華させてきた、コメディ映画の新世代を担う坂下雄一郎。『決戦は日曜日』に続き、彼自身が執筆したオリジナル脚本の映画化となる。
10月27日に開催された第38回東京国際映画祭レッドカーペットでは、金髪でシックな黒のスーツ＆リムレスメガネ姿を披露し、「イケメンすぎる」「ビジュやば」などと、SNS上でも爆発的なビジュアルが話題騒然となった岩田。本作では、黒髪にシンプルなスーツ、当たり障りのない私服姿と、どこにでもいる中年男性を演じている。
新たに解禁された場面写真では、生徒による“金髪デモ”に巻き込まれる寸前の岩田、保護者からの電話に対応し思わず立ち上がる岩田、校長室で処分について説明を受ける岩田、そして金髪デモの大騒動による休職期間中、自宅で綺麗に畳まれた洗濯物の横でスマホを眺める岩田の姿が切り取られている。中学校教師として生きる“もうひとつの世界線”の岩田剛典を垣間見ることができる場面写真だ。
岩田演じる市川は、“イタい大人”から“マトモな⼤⼈”へと成⻑できるのか？ 仕事の問題と⼈⽣の決断、すべての試練を乗り越えられるのか？ そして、レッドカーペットでもみせた、いつもの王子様スマイルはみられるのか？
映画『金髪』は、11月21日より全国公開。
