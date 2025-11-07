TAKAHIRO¡¡Î¾¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¼«¿È¤â¡Ö¼«Á³¤È¡×¿¦¤Ë½¢¤¯¤âEXILE¤ò¸«¤Æ¡ÖÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¡¢EXILE¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëATSUSHI¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÇEXILE¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÈþÍÆ»Õ¤Ç¤·¤Æ¡£ËÍ¤â¼«Á³¤ÈÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¡¦º´À¤ÊÝ¤Ë¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡Ö²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¤«¡¢²èÌÌ¤Î¤Þ¤¿¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¤Ï²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤«¡Ä¡£²¿¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êEXILE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸µ¡¹¡×¤ÈTAKAHIRO¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ATSUSHI¤È¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎSHUN¡ÊÀ¶ÌÚ¾ì½Ó²ð¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¡ÖÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éEXILE¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈþÍÆ»Õ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼¤á¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î»þ¤ËEXILE¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈEXILE¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
