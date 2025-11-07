お笑いコンビ「マテンロウ」が6日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。アントニー（35）が元横綱・曙太郎さん（享年54）との飲みの思い出を語った。

この番組は酒を飲みながらトークを繰り広げるバラエティーで、アントニーは乾杯した瞬間からジョッキの半分以上を飲み干し、周囲が「死ぬほど酒強い」と酒豪であると明かした。

すると、MCの千原ジュニアが「やっぱ吉本イチ？」と吉本興業で一番酒が強いのかと尋ねると、アントニーは「それは間違いないと思いますね。芸能界でも自分より強いなって思った人はいないですね」と芸能界一の酒豪を自負した。

そこで、ジュニアが「スポーツ界は？」と再質問すると、アントニーは「プロレスラーの方とかは…」と酒豪が多いと語った。

さらに「昔、曙さんと2人で茨城でロケして終わりで“飲みに行こう”って言われ、“結構飲めるだろ？”て」とロケ終わりに飲みに誘われ、行くことになったエピソードを紹介した。

その場で「曙さんも“現役ほどは飲まないけど…まぁまぁ、そこそこいくから飲もうよ”って」と曙さんも酒が強いと自負していたといい「2人でスナックで吉四六7本飲みましたね」と焼酎を7本空けたと明かした。

ただ、アントニーは「僕は“横綱に勝った”って言いたいんで、酔っ払ってたけど“もっといきましょう、もっといきましょう”」と曙さんにさらに飲みに行こうと誘ったものの周囲の取り巻きに「これ以上はやめてくれ」と制止されたという。

というのも「ちょっと前に曙さんが飲み過ぎちゃって寝ちゃったことがあるらしいんですよ。寝てる200数十キロって、本当に誰も運べないらしいんです」と曙さんが酔い潰れて寝てしまい、誰も対応できなくなった事実を聞かされ「1回、ホテルのエレベーターで寝ちゃって、誰も運べなくて、8時間（エレベーターを）『清掃中』にしたらしいんです。あの悲劇を生み出さないために“これ以上やめろ”って」と具体的な泥酔事件も聞かされた。

周囲から制止が入ったことから、アントニーは「だから曙さんにTKO勝ちしてます」と笑っていた。