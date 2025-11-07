¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤è¤ê¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö#hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤¬11·î27Æü¤è¤êÅ¸³«¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤ò11·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¡Ö#hololive IF¡×¥·¥êー¥º¤Î¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖRelax time¡×¤è¤ê¡¢ÈëÌ©·ë¼ÒholoX¤Î¸¦µæ¼Ô¡ÖÇî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡½õ¼ê¤¯¤ó¤¿¤ÁÂÔË¾¤Î¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¯ÁÇÈ©¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ê¤É¤âºÙ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½õ¼ê¤¯¤ó¤¿¤ÁÂÔË¾¤ÎºÂ¤ë¤â¤è¤·¡¢¾þ¤ë¤â¤è¤·¤ÎÌó45cm¤ÎÂç·¿¤Õ¤«¤Õ¤«¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó130mm
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó450mm
¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë
¡Ø#hololive IF¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é #Çî°á¤³¤è¤ê ¤¬ÅÐ¾ì🎉
¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ç
¥²¥Ã¥È🎀
¢§11/27(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì¡ª(ᐡ •͈ ·̫ •͈ ᐡ)ŽÉ💞https://t.co/e6hpU4TKk6@hololivetv¡Ä pic.twitter.com/vwZuzxiDUY
(C)COVER
¢¨¼Ì¿¿¤È¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£