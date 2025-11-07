¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡Û ¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡Û 11·î27Æü¤è¤ê ½ç¼¡Å¸³«

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤ò11·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¡Ö#hololive IF¡×¥·¥êー¥º¤Î¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²Ä°¦¤¤½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖRelax time¡×¤è¤ê¡¢ÈëÌ©·ë¼ÒholoX¤Î¸¦µæ¼Ô¡ÖÇî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡½õ¼ê¤¯¤ó¤¿¤ÁÂÔË¾¤Î¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥­¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¯ÁÇÈ©¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ê¤É¤âºÙ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·µ¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½õ¼ê¤¯¤ó¤¿¤ÁÂÔË¾¤ÎºÂ¤ë¤â¤è¤·¡¢¾þ¤ë¤â¤è¤·¤ÎÌó45cm¤ÎÂç·¿¤Õ¤«¤Õ¤«¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó130mm

¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×

¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó450mm

(C)COVER
¢¨¼Ì¿¿¤È¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£