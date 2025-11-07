産後の元NGT48荻野由佳、ミニスカで美脚際立つ「スタイル神」「ビジュ変わらなくて凄い」驚きの声
【モデルプレス＝2025/11/07】元NGT48の荻野由佳が11月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産後の26歳元アイドル「ビジュ変わらなくて凄い」話題のミニスカ姿
荻野は「最近脚痩せの為に頑張ってるので効果がでたら報告します」とつづり、写真を投稿。白いトップスに黒いミニスカートを合わせ、すらりと長い脚を披露している。
この投稿に「可愛い」「スタイル神」「脚が綺麗」「白黒ファッション最高」「ビジュ変わらなくて凄い」などと反響が寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に入籍を報告。4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことを発表した。（modelpress編集部）
