「マイ・デーモン」キム・ユジョン、ミニスカ制服姿を公開「可愛い」「ロングヘア綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】韓国女優のキム・ユジョン（Kim You Jung）が11月6日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露し、話題となっている。
【写真】26歳韓国美人女優「スタイル抜群」ミニスカ制服姿
ユジョンは「今日の6時、親愛なるX」とつづり写真を複数枚投稿。11月6日より配信されるTVINGオリジナルシリーズ『親愛なるX』のオフショット写真では、ミニスカートから美しい脚がすらりと伸びている。
この投稿に「放送が楽しみ」「可愛い」「ロングヘア綺麗」「制服姿に胸キュン」「スタイル抜群」など反響が寄せられている。
ユジョンは、1999年9月22日生まれ、韓国出身。O型。awesome ENT所属。子役として活動を始め、多数の作品に出演。以降、ドラマ『雲が描いた月明り』（16年）、ドラマ『コンビニのセッピョル』（20年）、ドラマ『ホン・チョンギ』（21年）、配信映画『20世紀のキミ』（22年）、ドラマ『マイ・デーモン』（23年）『タッカンジョン』（24年）などに出演した。（modelpress編集部）
