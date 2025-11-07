【HIPPERS ちいかわ】 11月21日 発売予定 価格：1,430円

ドリームズは、デコレーションフィギュア「HIPPERS ちいかわ」を11月21日を発売する。価格は1,430円。ちいかわらんど、ちいかわマーケット、ドリームズオンラインショップ、ロフト、ハンズなどにて販売を予定している。

本商品はイラストレーター・ナガノ氏が描く作品「ちいかわ」のキャラクターたちを貼るだけで簡単に小物が可愛くなるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」で立体化したもの。

ラインナップはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーに加え、シークレットを含む全7種類となっている。

全身のシルエットに丸みがあって可愛いところはもちろん、ちょこんとつかまっている手や、後ろ姿のしっぽなど…キャラクターごとの特徴を楽しめるアイテムとなっている。

(C)nagano / chiikawa committee