声帯ポリープ手術のクロちゃん、絶好調アピールも… 術後の事務所対応に不満？「頭おかしい」
ピン芸人・紺野ぶるまによる『お腹が減りませんように、満月まで届きますように』文庫化発売記念イベントが7日、都内で開催。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんがゲストとして登場し、2人でトークを展開した。9月24日に声帯ポリープ切除手術を行ったクロちゃんが、現状を語る一幕があった。
【全身ショット】素敵な装い！対照的な衣装で登場した紺野ぶるま＆クロちゃん
クロちゃんは「（ポリープを）しっかり取ってもらって。よく見たら、4つあったんで。けっこう大きかったんだなって。全然クリーンな感じ」とにっこり。「普通って（ポリープ手術後）1週間しゃべっちゃいけないんですけど、うちの事務所は頭おかしいみたいで、週6で仕事入れられていました。来週の水曜日のダウンタウンもありますけど、それ以外も普通に仕事入れられていましたからね。筆談で仕事みたいな。頭おかしかったです」と訴えていた。
2022年に刊行された紺野の初小説『特等席とトマトと満月と』が、タイトルを新たにして文庫化。「どっちつかず」な女芸人の葛藤の日々を軽やかに残酷に、リアルに描く長編小説となっている。
