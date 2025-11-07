７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０１．７１ポイント（１．１４％）安の２６１８４．１９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．４０ポイント（１．１２％）安の９２５１．５７ポイントと反落した。売買代金は１１５１億５１６０万香港ドルとなっている（６日前場は１２７１億３７００万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米景気懸念と米金融政策の不透明感が改めて意識され、６日の米株市場では主要株価指数がそろって反落し、香港にも売りが波及している。中国の経済動向も懸念。取引時間中に報告された１０月の貿易統計では、輸出入がそろって予想を下回った。中でも米ドル建て輸出は前年同月比１．１％減少し、前月の８．３％増からマイナス成長に沈んでいる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が５．７％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップマート：９９９２／ＨＫ）が５．５％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が４．８％安と下げが目立った。ポップマートについては、世界を席巻した主力商品「ラブブ」の人気がピークを打ったとの指摘もあり、８月２６日に付けた最高値（３３９．８０香港ドル）から下落が続いている（前場終値は２０５．６０香港ドル）。

セクター別では、自動車関連が安い。自動運転システムの小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が１３．２％、文遠知行（８００／ＨＫ）が１２．４％、地平線（９６６０／ＨＫ）が２．４％、自動車部品の寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が７．９％、耐世特汽車系統集団（１３１６／ＨＫ）が７．７％ずつ下落した。米市場にＡＤＲ上場する小馬智行と文遠知行は６日に香港重複上場し、それぞれ公募価格比で１割前後下げて初日を終えている。本土上場する寧波均勝電子も６日に香港重複上場し、公募価格を割り込んで取引を終了した。

半導体や人工知能（ＡＩ）技術、クラウドの銘柄も売られる。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．１％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．８％安、滴普科技（１３８４／ＨＫ）が２５．９％安、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が３．６％安、金山雲（３８９６／ＨＫ）が４．０％安、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．８％安と値を下げた。

医薬セクターもさえない。泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が４．１％安、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が３．８％安、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が２．７％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が２．５％安で引けた。

半面、グリーン発電関連銘柄の物色は続く。太陽光発電用透明ガラス（ＰＶガラス）メーカーの福莱特玻璃集団（６８６５／ＨＫ）が６．７％、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が６．５％、太陽光発電（ＰＶ）素材メーカーの協キン科技ＨＤ（３８００／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。中国当局がカーボンニュートラルに注力していることを引き続き材料視している。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１６％安の４００１．２４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。自動車、金融、医薬、公益、軍需産業なども売られた。半面、資源・資材は高い。食品飲料、通信・メディアも買われた。

