【弁才天】いちごの断面がハートに♡「ハートいちご大福」で愛を伝える限定セット

いちご大福をカットした瞬間に現れる“ハートの断面”が話題となった弁才天の新作が、ついに限定商品として登場。2025年11月8日（土）～11月22日（土）の期間、「いい夫婦の日」に合わせた「ハートいちご大福セット」を販売します。職人がひとつずつ手作業で仕上げる特別な和菓子は、恋人・夫婦・家族など、大切な人と分け合う“想いを届ける体験”にぴったりです。

カットで現れる“ハートのいちご”が愛の象徴♡

きっかけは、SNSで投稿された「いちごの断面がハートに見える！」という声。

偶然から生まれた“ハートいちご”を、今回は職人が本当にハート型になるよう丁寧にカットし、柔らかな求肥で包みました。

包丁を入れた瞬間に現れるハートの断面は、まるで「これからも一緒に」というメッセージのよう。恋人同士や夫婦、家族の絆を深めるスイーツとして話題を集めています。

限定セットやキャンペーンも見逃せない！

販売期間は2025年11月8日（土）～11月22日（土）。直営店舗では「ハートいちご大福（単体）」を、オンラインショップでは「ハートいちご大福4個セット」や「フルーツ大福との詰め合わせ（4個・6個セット）」が登場。

さらにInstagramでは、#ハートいちご をつけて投稿した方の中から抽選で3名に「フルーツ大福詰め合わせ」をプレゼントするキャンペーンも開催。心温まるスイーツで“愛の瞬間”をシェアしてみては？

ハートいちご大福で“想いを伝える”ひとときを♡

弁才天の「ハートいちご大福」は、味わうだけでなく、カットの瞬間に心がときめく“体験型スイーツ”。見た目の可愛さはもちろん、職人の手仕事による繊細な味わいも魅力です。

限定期間中だけの特別なギフトは、「いい夫婦の日」や記念日、大切な人とのひとときをより温かく彩ってくれます。

和菓子で“愛を伝える”という新しい文化を、この冬あなたも体験してみてはいかがでしょうか♡